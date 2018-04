Carmen Harra a prezis moartea Ionelei Prodan! Ce a spus de indragita artista

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ionela Prodan a murit luni seara la Spitalul Elias din Capitala, dupa o lunga suferinta. Artista de muzica populara avea numai 70 de ani, iar familia este in stare de soc. Celebra clarvazatoare Carmen Harra a prezis, in urma cu putin timp, ceea ce avea sa se confirme ieri. Aceasta a prezis moartea indragitei artiste. Carmen Harra a vorbit, recent, in cadrul emisiunii „Rai Da’ Buni” despre starea de sanatate a Ionelei Prodan si nu avea vesti tocmai bune despre aceasta. Familia a sperat pana in ultima clipa intr-o minune, insa, din pacate, nu s-a mai putut face nimic. „E numai emotional si stresul care duce la starea de oboseala. Dar, fizic, nu este nimic concret cu ea rau. Si, bineinteles ca trece peste ...