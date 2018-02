Carmen Harra, atac dur la adresa Monicai Gabor! Celebra prezicatoare a dezvaluit tot: “Sper sa se trezeasca la realitate, de atatia ani…“

Carmen Harra a intrat in direct la o emisiune tv si a vorbit despre relatia dintre Monica Gabor si Mr. Pink, marturisind ca nu crede intr-o posibila casatorie intre cei doi, deoarece ii leaga mai mult o relatie de prietenie, nicidecum de iubire.

“Mister Pink exista ca un prieten, un colaborator, un om care o apreciaza. Eu nu cred intr-o relatie de perspectiva. Nu cred intr-o relatie reala intre ei, intr-o posibila casnicie. Cel mai bine ar fi pentru ea daca s-ar orienta spre o persoana care ii va da posibiliatea unei calatorii”, a spus Carmen Harra.

Celebra prezicatoare o indeamna sa se trezeasca la realitate si sa gaseasca pe cineva potrivit cu care sa intemeieze o familie. ”Sper sa se trezeasca la realitate si sa spuna: Bai, de ce mai stau cu Mr. Pink care de atatea ani nu vrea pana la urma sa oficieze nimic cu mine’‘, a spus Harra. La finalul interventiei, vedeta a precizat ca Monica Gabor nu este insarcinata cu Mr. Pink.

Carmen Harra, despre Elena Udrea

Celebra prezicatoare Carmen Harra este convinsa ca Elena Udrea se va marita din nou, ea afirmand ca fosta sefa de la Ministerul Turismului va face nunta si botez in acelasi timp.

„O maturizeaza, o s-o faca cu mai multa intelegere fata de tot ce se intampla, se umanizeaza, o sarcina iti da mai multa responsabilitate. E bine pentru evolutia ei spirituala, in cariera. E foarte buna pentru ea. Copiii nu neaparat sudeaza casniciile, de obicei se despart mai des. Important e sa traiesti momentul, clipa cu pasiune, evolutia acestei relatii va merge in bine. Mai mult ca sigur va avea nunta si botez anul acesta. Pentru o femeie, pana la urma, a deveni mama e mare realizare”, a spus Carmen Harra la TV.

