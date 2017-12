Carmen Harra, dezvaluire halucinanta despre sotii Maleon care s-au sinucis in ziua de Craciun:"Ea l-a omorat pe el! L-a torturat..."

Cazul celor doi soti de la Iasi care s-au sinucis in ziua de Craciun a socat o tara intreaga, iar acum, la aproape o saptamana de zile de la tragedie, Carmen Harra a facut dezvaluiri halucinante despre ce s-ar fi intamplat in casa acestora.

Mai exact, celebra parapsiholoaga Carmen Harra este de parere ca directorul BCU Iasi, Bogdan Maleon, ar fi reusit sa scape cu viata daca intre el si sotia lui ar fi avut loc o disputa in acea seara.



“Numerologia celor doi soti arata ca, in cazul lui, nu era timpul sa moara, trebuia sa aiba viata lunga, iar ea avea grave probleme mentale. Ea l-a invaluit in depresie (el nu s-ar fi sinucis daca nu era debusolat din cauza ei) si avea karme nerezolvate. Si in alta viata, ea l-a omorat pe el. Ea suferea de paranoia si a mai incercat sa se sinucida, iar asta l-a torturat psihologic pe el. Ea a determinat toata aceasta situatie. Fiind foarte depresiva si tulburata mental, a fost pentru el ca picatura care a otravit oceanul. Nu s-au certat, pentru ca, daca o faceau, el pleca si scapa cu viata. Nebunia ei s-a reflectat si in relatia lor, vorbeau mult despre moarte, iar ea l-a convins ca moartea este o solutie. Influenta ei a produs tragedia. Sinucigasii sunt oameni bolnavi mental”, a declarat Carmen Harra pentru Cancan.

