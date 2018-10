Carmen Iohannis, umilita de Traian Basescu: "Nu trebuie sa ti se vada degetele de la picioare"

Carmen Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Traian Basescu a vorbit, in aceasta seara, despre modul vestimentar adoptat de Carmen Iohannis in vizitele de stat pe care le face Klaus Iohannis. Basescu a umilit-o, pur si simplu, pe sotia presedintelui pentru felul in care s-a imbracat in vizita oficiala din Italia. Vezi si: Ion Cristoiu: "Din ditamai vizita de stat a lui Klaus Iohannis in Italia s-a retinut doar rochita nevestei!" ”E o regula a protocolului. Nu trebuie sa ti se vada degetele de la picioare, deci nu te duci in sandale. Nu se vad umerii, deci nu te duci in rochii fara maneci. Nu se vad coatele, nu se vad genunchii, nu te duci in rochii scurte. Aceasta regula sunt convins ca a fost comunicata.”, a declarat ...