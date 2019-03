Carmen Minune, despre numele bebelusului ei: "Avem mai multe variante"

Carmen Minune google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Carmen Minune este in al doilea trimestru de sarcina si abia asteapta sa-si stranga copilasul la piept. Pana una alta insa artista mai are cateva detalii de pus la punct. Carmen Minune va deveni, peste cateva luni mamica, pentru prima oara si nu-si mai incape in piele de fericire. Artista abia asteapta sa-si stranga copilasul la piept si vrea ca totul sa fie perfect atunci cand acesta va veni pe lume. Pana una alta insa Carmen Minune trebuie sa aleaga si un nume pentru micut. Iar artista are mai multe variante! „Nu inca, este o decizie grea, ne tot gandim si ne schimbam parerea des. Avem mai multe variante, dar nu stim sigur care este cea finala” a povestit Carmen Simionescu pentru viva.ro. ...