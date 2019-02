Carmen Minune, surprinsa cu burtica la vedere dupa ce a fost anuntata sarcina - FOTO

Carmen Minune google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Carmen Minune a sustinut recent un concert intr-un club de fite din Bucuresti, unde a incins atmosfera cu melodiile sale. Cei prezenti “au scanat-o” din cap pana in picioare, avand in vedere ca tinuta ei sexy ii lasa la vedere abdomenul, iar luna trecuta s-a aflat ca este insarcinata. De cateva luni bune, ea se iubeste cu Bogdan Adrian Caplescu, angajat al Guvernului Romaniei. Carmen Minune, surprinsa cu o burtica suspecta dupa ce a fost anuntata sarcina Potrivit informatiilor aparute in presa, Karmen Minune ar trebui sa fie insarcinata in minimum patru luni. Totusi, sunt unele voci din anturajul ei care sustin ca ea nu ar avea niciunul dintre simptomele unei sarcini, respectiv nici pofte, ...