Carmen Serban a reusit sa slabeasca 15 kilograme fara dieta! A renuntat la un singur aliment

Carmen Serban

Carmen Serban a reusit sa slabeasca 15 kilograme, fara a tine, insa, dieta. Cantareata si-a schimbat stilul alimentar, iar rezultatele se vad.



Carmen Serban a marturisit ca a renuntat la un singur aliment.



„Am slabit 15 kilograme, le-am slabit pentru mine. Nu tin dieta, mananc de toate. Azi am gatit ceva. Am mancat cotlete de porc si am baut o cafea. Atat toata ziua. Foarte rar mananc paine, am scos painea si ciocolata si se simte, chiar se simte. N-am facut nimic sa slabesc, a murit anul trecut cineva foarte drag mie si de atunci am continuat sa slabesc. Acum ma mentin, nu ma mai ingras. Vreau sa mai slabesc vreo 2-3 kg ca am multe rochite pe care vreau sa le port. Seara daca mi se face foame mananc salata verde cu ton sau o salata cu branza si cu rosii”, a declarat Carmen Serban la TV.

