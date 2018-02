Carmen Serban se pregateste de examen: ”Am invatat sa fac editare de imagini”

carmen serban

Carmen Serban este o femeie ambitioasa. Pe langa succesul pe care il are pe scena cu muzica etno si de petrecere, artista si-a dorit sa mai invete cateva lucruri care sunt legate de munca ei.



Cantareata a mers la cursuri de specializare in domeniul regiei si a editarii video si a anuntat cu mandrie ca este aproape de finalul cursurilor si ca pentru ea urmeaza examenul. Ea mai spune ca a invatat sa-si editeze singura imaginile si ca a montat nu mai putin de 10 videoclipuri. ”Mai am o saptamana de scoala, dau examen. Sa vad daca trec peste examen. Am sa fiu editor TV si regizor de scenariu, de montaje. A fost un hop si este un hop al meu. Am luat si ore in particular intre timp. Imi doresc chestia asta. Am facut cate ceva, dar inca mai am de invatat. Am invatat sa fac editare de imagini, sa le selectez, sa pun niste disolve-uri… Timpul e destul de limitat, dar na. Am facut zece videoclipuri, pe care urmeaza sa le scot pe piata… De atatia ani nu am facut niciunul si acum am facut zece odata. Asa sunt eu, cand ma organizez, ma organizez, cand sunt in lene, sunt in lene. Am sa le public pe toate o data, ca sa aiba fanii mei ce vedea”, a marturisit Carmen Serban, potrivit Antena Stars..



Secretul siluetei lui Carmen Serban



Altfel, dupa ce ani de zile s-a luptat cu kilogramele si s-a chinuit cu diverse diete, Carmen Serban a gasit in sfarsit rezolvarea. Artista a dezvaluit recent ce a facut sa arate mai bine. Carmen Serban a reusit sa ajunga la greutatea mult dorita. Din fericire, interpreta nu s-a infometat, insa are o alimentatie echilibrata. ”Am slabit cateva kilograme, ca arat mai bine decat la TV, nu stiu cate kilograme, ca nu m-am mai cantarit de anul trecut. Pana la ora 12 nu mananc decat o felie de paine. Am scazut doua masuri la curea. Am trecut cu bine de Paste, mi-am facut niste sarmalute din carne de pui si am fiert un ciolan afumat, au venit prietenii mei si am sarbatorit. In prima zi de Paste am mancat cremwursti si un ou fiert. Am gustat o bucatica de pasca, nu am mancat deloc cozonac, ciorba de miel fara carnita. La post, am mancat din ora in ora. Mi-am facut sucuri din spanac, inclusiv din dovlecel. Te hranesc pur si simplu. Cand mi-a fost pofta de dulce, am prajit o felie de paine si am pus dulceata de capsuni. As vrea sa mai dau inca doua gauri de curea. Se pare ca sunt mult mai bine si ma bucur ca ati observat si voi”, a spus Carmen Serban.

