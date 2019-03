Carmen Simionescu are alt nume in buletin! Asa o cheama, de fapt, pe fata cea mare a lui Adrian Minune

carmensimionescu

Este cunoscuta de in lumea artistica drept Karmen, numele de artista pe care l-a adoptat in urma cu patru ani. Carmen Simionescu urmeaza sa devina mamica de baietel in curand, dar este in continuare activa pe plan muzical.

Desi a dat dovada transparenta de multe ori in privinta vietii sale personale, putina lume stie cum este trecuta Carmen Simionescu in buletin. Artista are doua prenume total diferite fata de numele de scena.

Asadar, pe fata cea mare a lui Adrian Minune o cheama, de fapt, Silvia Claudia Simionescu. "Ceva ce nu stie toata lumea despre mine: numele meu real nu e Karmen, ci Simionescu Silvia Claudia", a declarat Carmen Simionescu, in urma cu ceva timp.

