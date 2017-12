CARNAGIU in Egipt: atac terorist asupra unei biserici creștine, soldat cu cinci morți

Doi bărbaţi înarmaţi au atacat vineri o biserică coptă în sudul capitalei egiptene Cairo, omorând cinci persoane. Unul dintre agresori a fost împuşcat mortal de forţele de securitate, transmit dpa şi AFP, citând surse de securitate. În atacul terorist au fost uciși inclusiv doi polițiști.

