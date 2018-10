CARNAJ in Africa: Cel putin 16 morti in doua atentate intr-un restaurant si o cafenea din Somalia (FOTO)

Cel puţin 16 persoane au fost ucise sâmbătă în două atentate sinucigaşe comise la Baidoa, în sud-vestul Somaliei, care au vizat un restaurant şi o cafenea, transmite AFP, potrivit Agerpres.

"Numărul morţilor confirmaţi în cele două explozii este 16, iar alte 20 de persoane au fost rănite, unele grav. Nouă persoane şi-au pierdut viaţa în cea de-a doua explozie şi şapte în prima", a detaliat un responsabil al poliţiei locale.Într-un bilanţ anterior, poliţia anunţase moartea a cel puţin şapte persoane.

At least 15 killed in #Baidoa #Somalia in a Alshabaab suicide bombing targeting two restaurants frequented by civilians- South West State Officials pic.twitter.com/pNpcOxc7xk