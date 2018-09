Caroline Wozniacki se tine de glume dupa ce ea si Simona Halep au fost eliminate de la US Open

Olguța Vasilescu, replica sfidatoare la adresa oamenilor: "Plimba ursul!" Replică sfidătoare a ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, la adresa unui protestatar care a întreabat-o dacă mai sunt bani de pensii și salarii. Citește mai departe...

Ambasadorul Romaniei la ONU: Romania este singura tara din lume care furnizeaza ONU unitati de protectie apropiata Ambasadorul Romaniei la Organizatia Natiunilor Unite, Ion Jinga, a sustinut ca Romania este "activa, foarte apreciata, remarcabila in misiunile ONU de mentinere a pacii".

De ce incepe Anul Nou Bisericesc la 1 septembrie? Multa lume nu stie Anul Nou Bisericesc, spre deosebire de Anul Nou civil, începe la 1 septembrie. Citește mai departe...

Kaia Kanepi, de neoprit la US Open Kaia Kanepi, jucatoarea care a invins-o pe Simona Halep in primul tur de la US Open, a ajuns in optimile de finala de la New York.

Rezultate BAC toamna 2018. Surpriza pe bacalaureat.edu.ro. Notele, afișate mai devreme Rezultate BAC toamna 2018. Notele s-au publicat. Verifică online rezultatele la BAC 2018. Citește mai departe...

Comuniștii chinezi au limitat prin lege timpul petrecut de copii cu jocuri online Autoritățile chinezești au restricționat timpul petrecut de copii cu jocurile video online. Partidul Comunist chinez a d ...

Iata cine poarta vina pentru accidentele rutiere grave! Responsabilitatea în trafic aparține și șoferilor, și pietonilor. O regulă care nu se aplică prea des în țara noastră. Citește mai departe...

Bianca Dragușanu, ceruta in casatorie la Mamaia? Cu cine este in vacanța Bianca Drăgușanu și-a „alertat” fanii cu o serie de postări în care un bărbat, așezat în genunchi, pare că o cere în căsătorie. Vedeta a avut grijă să-i acopere fața misteriosului pretendent la inima ei. Blondina se află la Mamaia, unde profită de zilele călduroase alături de o prietenă foarte bune. Se pare că Tristan […] The post Bianca Drăgușanu, cerută în căsătorie la Mamaia? Cu cine este în vacanță appeared first on Cancan.ro.

O zi din viața lui Florian Coldea. ”Generalul in labirintul sau’’ Acest text poate fi considerat un pamflet, bazat însă pe toate informațiile (ne)publice pe care le-am cules de-a lungul anilor, despre personajul Florian Coldea, un om care a dominat jocurile subterane de putere din ultimii 13 ani, și care azi își folosește Citește mai departe...