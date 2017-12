Carte de identitate falsa, descoperita la controlul de frontiera 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari cu privire la un tanar cu cetatenie romana si R. Moldova care a prezentat la controlul de frontiera o carte de identitate falsa. In ziua de 22 decembrie a.c., la Punctul de Trecere a Frontierei Albita – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru a intra in tara, pasager intr-un microbuz, Sergiu L., cu cetatenie romana si R. Moldova, in varsta de 32 de ani. Existand suspiciuni cu privire la autenticitatea cartii de identitate prezentate la controlul de frontiera, similara celor eliberate de autoritatile romane, s-a procedat la efectuarea de verificari suplimentare, ocazie cu care politistii de frontiera au constatat ca doc ...