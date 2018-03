Cartierul Galata, preferat de ieseni din perspectiva transportului

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perceptia romanilor, Alexandria, Drobeta Turnu-Severin, Calarasi, Resita si Miercurea Ciuc sunt orasele cu cele mai nesatisfacatoare facilitati de transport din tara, pottrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research, realizat pe un esantion de 250.000 de oameni din 586 de cartiere. „Putem spune ca in aceste orase mici, care nu au mai inregistrat progres, timpul a inghetat”, spune Dan Petre, Managing Partner D&D Research. La polul opus, Oradea, Brasov, Cluj-Napoca, Sibiu si Timisoara sunt considerate de romanii chestionati orasele cele mai satisfacatoare din punct de vedere al transportului. Cele mai apreciate cartiere din punct de vedere al transportului sunt: Valea Aurie din Sibiu ...