Un grup de preoti catolici din nordul Poloniei au ars in public carti pe care le considera sacrilegiu, inclusiv pe cele din seria „Harry Potter", transmite BBC. Un grup evanghelic a publicat pe imagini cu arderea in public a cartilor, care a avut loc in orasul Gdansk. Postarea de pe este justificata cu citate biblice care condamna magia. Un pasaj din Faptele Apostolilor, citat in postarea grupului, spune ca „multi dintre cei care practicasera magie au adunat cartile si le-au ars in fata tuturor, asa ca au calculat valoarea lor si au gasit-o ca fiind cincizeci de mii de bucati de argint". Pelerina invizibila a lui Harry Potter, pe cale de a deveni realitate „Ardeti i ...