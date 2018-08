Cartofi boieresti, mananci de nu te mai opresti. Se prepara simplu si sunt perfecti atat ca garnitura, cat si ca salata

Cartofi boieresti, mananci de nu te mai opresti.

O reteta simpla de cartofi boieresti, potriviti pentru a fi serviti chiar si la o masa festiva, ca garnitura la o friptura, dar si ca salata de vara, gustoasa si usoara.

Ingrediente

5-6 cartofi medii

3-4 rosii

2 morcovi

1 ardei gras, rosu

1 ceapa rosie

sare

piper

1 lingurita zahar brun

patrunjel verde

marar verde

ulei de masline

otet balsamic

2 catei de usturoi

Mod de preparare

Cartofii se pun la fiert in coaja, in apa clocotita cu sare si putin zahar brun.

Cand sunt bine fierti, se trec prin jet de apa rece, se curata si se feliaza sub forma de acordeon, lasandu-le baza nesectionata.

Morcovii se fierb in apa clocotita cu sare, apoi se taie in rondele.

Rosiile, ardeiul si ceapa, se toaca in cuburi ca pentru salata si se asezoneaza cu un dressing din ulei de masline, sare, piper si putin otet balsamic.

Usturoiul se toaca in rondele mici, care se presara printre feliile de cartofi.

Cuburile de legume din salata se vor aseza tot printre feliile de cartofi, apoi acestia se stropesc cu dressingul de la salata si se presara deasupra, verdeata tocata.

Se servesc cartofii boieresti, pe pat din rondele de morcovi, care au rolul de a echilibra gustul dulce-acrisor.

Optional, se mai poate adauga cascaval sau diverse branzeturi.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.