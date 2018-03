Cartofii dulci tin inima sanatoasa - Iata si ale beneficii ale acestei delicioase leguminoase

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cartoful dulce, cu miezul sau galben-portocaliu provine din America Centrala si este o leguma benefica pentru corpul nostru. Aceasta leguma are numeroase beneficii si proprietati, ceea ce o recomanda drept un aliment sanatos. Cartofii dulci sunt bogati in vitamine si antioxidanti, fiind farte valorosi din punct de vedere nutritional. O portie de cartofi dulci ofera de 7 ori necesarul zilnic de vitamina A, prezenta aproape exclusiv sub forma de betacaroten. De asemenea, acestia au si un aport ridicat de vitamina B6 si C, minerale, printre care se gasesc in cantitati importante manganul, calciul, magneziul, fierul, fosforul, potasiul si zincul. Ca sa te poti bucura de toti nutrientii oferit ...