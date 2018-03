Carui sfant e bine sa ne rugam cand suntem bolnavi! Acestia sunt sfintii vindecatori care se ocupa de fiecare boala in parte! Rugaciunea lor e ocrotitoare si grabnic-ajutatoare!

rugaciuni google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Crestinul se roaga pentru sanatatea trupeasca si pentru randuiala in aceasta viata, ca sa poata sa placa si mai mult Domnului si sa-si afieroseasca viata slujirii lui Dumnezeu si aproapelui. Sanatatea trupului isi are rostul doar atunci cand este folosita pentru vesnica mantuire a sufletului, pentru intarirea in credinta si pentru bunele moravuri evanghelice, pentru adanca si necontenita pocainta. Bunastarea scurtelor noastre zile pamantesti aduce folos duhovnicesc doar atunci cand se implinesc dumnezeiestile porunci si avem ca tel dobandirea imparatiei cerurilor. Insusi Hristos ne spune: Intrati prin poarta cea stramta. Stramta este poarta si ingusta este calea care duce la viata (Mt. 7, 13, 14), adica d ...