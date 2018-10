Casa Alba, presata de liderii democrați sa adopte o poziție dura fața de Arabia Saudita in cazul Khashoggi

Numeroşi lideri ai Partidului Democrat din SUA, dar şi unii congresmeni republicani pledează, pe fondul crizei generate de dispariţia ziaristului disident Jamal Khashoggi, pentru reconfigurarea fundamentală a relaţiilor cu Arabia Saudită, intensificând presiunile asupra Administraţiei Donald Trump.

"Chiar şi înaintea presupusei asasinări a jurnalistului Jamal Khashoggi, exista deja o anumită stare de nemulţumire în Congresul SUA faţă de Arabia Saudită, din cauza ororilor împotriva civililor din Yemen. Existau scântei, dar dispariţia lui Jamal Khashoggi a aprins focul", comentează site-ul de ştiri Axios.com.

Senatorul democrat Chris Murphy afirma acum o lună că retragerea susţinerii pentru coaliţia internaţională condusă de Arabia Saudită care efectuează raiduri aeriene în Yemen "ar trebui să fie în centrul argumentaţiei Partidului Democrat în materie de politică externă". După dispariţia jurnalistului Jamal Khashoggi, Chris Murphy a cerut "revizuirea fundamentală" a relaţiilor dintre Statele Unite şi Arabia Saudită.

La rândul său, senatorul democrat Bernie Sanders a afirmat: "Este necesar mai mult ca oricând să reevaluăm relaţia SUA-Arabia Saudită şi să ne întrebăm dacă într-adevăr ne sunt urmărite interesele şi valorile".

Senatoarea democrată Elizabeth Warren s-a declarat favorabilă opririi vânzărilor de armament americane spre Arabia Saudită şi retragerii susţinerii politice pentru operaţiunile din Yemen.

"Cel mai puternic instrument al Statelor Unite pe scena mondială este rolul de conducere morală. În acest moment, poziţia noastră faţă de Arabia Saudită periclitează acest rol", a atras atenţia senatorul democrat Jeff Merkley.

Apeluri pentru o poziţie dură a Washingtonului faţă de Riyad au apărut şi din partea Partidului Republican. Senatorul Lindsey Graham a declarat pentru postul Fox News că prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman "nu va putea fi niciodată un lider de rang global", atrăgând atenţia că, indiferent de poziţia preşedintelui Donald Trump, el va pleda pentru sancţionarea dură a Arabiei Saudite din cauza responsabilităţii în dispariţia jurnalistului Jamal Khashoggi.

În contextul în care secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, încă intenţionează, în pofida acţiunilor de boicotare, să participe la o conferinţă pe tema contracarării finanţării terorismului în Arabia Saudită, senatorul republican Marco Rubio a declarat pentru CNN că niciun oficial american nu ar trebui să pretindă că "totul este normal" în relaţia cu Riyadul. O reacţie slabă a Statelor Unite riscă să submineze "abilitatea naţiunii de a lua poziţii în favoarea moralităţii şi a drepturilor omului la nivel internaţional", a spus Rubio.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat, pe fondul criticilor, că nu are interese financiare în ţări precum Arabia Saudită ori Rusia, denunţând din nou difuzarea de "ştiri false". "Vreau să se consemneze că eu nu am interese financiare în Arabia Saudită (sau în Rusia). Orice sugestie că aş avea astfel de interese este ştire falsă (sunt multe)!", a transmis Donald Trump prin Twitter.

Liderul de la Casa Albă a fost criticat că are o atitudine prea flexibilă faţă de Arabia Saudită, în contextul anchetei în cazul dispariţiei jurnalistului Jamal Khashoggi. Donald Trump a avertizat că nu trebuie trase concluzii pripite în cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dispărut din 2 octombrie după ce a intrat în consulatul Arabiei Saudite la Istanbul. Turcia suspectează că ziaristul a fost asasinat. "Tocmai am vorbit cu regele Arabiei Saudite, care a negat că ar avea cunoştinţă despre ce s-a întâmplat cu cetăţeanul saudit. A spus că va colabora cu Turcia pentru a afla răspunsul. Cred că în primul rând trebuie să aflăm ce s-a întâmplat. Văd că se întâmplă din nou ca cineva să fie considerat vinovat până se dovedeşte că este nevinovat", a spus Trump.

Statele Unite cer explicaţii din partea Arabiei Saudite privind dispariţia jurnalistului disident

Statele Unite tratează "cu seriozitate" cazul jurnalistului Jamal Khashoggi, dispărut după ce a intrat în Consulatul saudit din Istanbul, şi ar considera "inacceptabilă" orice acţiune ilegală, iar preşedintele Donald Trump a cerut Turciei dovezi de tip audio-video, "dacă există".

Statele Unite tratează "cu seriozitate" dispariţia jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat secretarul de Stat american, Mike Pompeo. Preşedintele turc, Recep Erdogan, "mi-a transmis clar că autorităţile saudite cooperează în investigaţie", a precizat Pompeo, avertizând că, în pofida relaţiilor importante dintre SUA şi Arabia Saudită, Washingtonul nu ar tolera acţiuni ilegale. "Dacă o naţiune se implică în activităţi ilegale, este inacceptabil. Nu va apăra nimeni activităţi de acest tip. Pur şi simplu trebuie să spună ce s-a întâmplat", a subliniat Pompeo.

La rândul său, preşedintele Donald Trump a declarat că nu intenţionează să le ia apărarea liderilor din Arabia Saudită. "Vrea să aflu ce s-a întâmplat, nu protejez pe nimeni. Am cerut probe" audio-video din partea Turciei, "dacă există", a subliniat Trump.

Unele dovezi descoperite în Consulatul saudit din Istanbul în cadrul anchetei privind dispariţia jurnalistului Jamal Khashoggi au fost compromise, a afirmat preşedintele Turciei, Recep Erdogan. "Eu sper că vom putea avea cât de curând date care să ne ofere concluzii rezonabile; investigaţia se concentrează pe multe lucruri, precum substanţe toxice, dar şi materiale care au fost afectate intenţionat cu vopsea", a declarat Recep Erdoğan.

O echipă formată din anchetatori turci şi saudiţi a început percheziţiile în sediul Consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, la două săptămâni de la dispariţia jurnalistului Jamal Khashoggi. Un oficial turc de rang înalt a declarat sub protecţia anonimatului pentru agenţia The Associated Press că dovezile găsite de anchetatori indică asasinarea jurnalistului în sediul Consulatului saudit. Un alt oficial turc a afirmat pentru CNN că jurnalistul a fost ucis în Consulat, iar corpul a fost tăiat şi transportat. Autorităţile au transmis că există înregistrări care arată că jurnalistul a fost asasinat. Există imagini care surprind vehicule părăsind sediul Consulatului şi îndreptându-se spre reşedinţa consulului, pe 2 octombrie. Consulul general saudit, Mohammed Otaibi, a părăsit Turcia, potrivit agenţiei Anadolu. Poliţia turcă a efectuat percheziţii şi la reşedinţa consulului saudit din Istanbul.

Surse citate de cotidianul Sabq au declarat că Mohammad al-Otaibi se află în Arabia Saudită, a fost demis şi este investigat. Într-o înregistrare audio difuzată de cotidianul Yeni Şafak se aude consulul îndemnându-i pe agenţii saudiţi să meargă în altă parte, dar diplomatul a fost şi el ameninţat cu moartea de interogatorii care l-ar fi ucis pe jurnalistul Jamal Khashoggi.

Administraţia de la Riyad a respins acuzaţiile, catalogându-le drept lipsite de fundament.

Jamal Khashoggi era editorialist al cotidianului american The Washington Post şi îl critica în mod constant pe prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman.