Casa de moda ​Roberto Cavalli la limita falimentului. Brandul isi inchide toate magazinele din Statele Unite

Vineri s-au inchis toate magazinele Roberto Cavalli din Statele Unite. In momentul de fata, brandul cauta sa ajunga la un acord cu creditorii astfel incat sa se poata mentine pe linia de plutire. Casa de moda urmeaza sa caute un investitor pentru a evita falimentul, informeaza elpais.com Decizia de a inchide magazinele de pe teritoriul american a venit la putin timp dupa ce directorul casei de moda si-a dat demisia. Firma are probleme cu conducerea inca de cand Roberto Cavalli s-a retras din activitate acum patru ani. De atunci, au existat neintelegeri interne in cadrul companiei. Vineri dimineata, toti angajatii din magazinele din America au fost escortati afara de agentii de securitate. In to ...