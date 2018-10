Casatorie condiționata de vot. Primar din Giurgiu: "Nu va cunun pana nu votati"

La sfârșitul săptănânii trecute, o tânăra de 20 de ani din satul Brebu a venit la spitalul din Câmpina gravidă în luna a şaptea şi a născut în sala de consultaţii, scrie Digi 24. Medicul de gardă a constatat că fătul are 500 de grame şi a crezut că a murit. ...

Programul "Prima Casa' ar trebui schimbat, in sensul ca el ar trebui sa aiba un rol social pentru a permite cumpararea de locuinte mai mici, a declarat, sambata, seful Directiei de Stabilitate Financiara din Banca Nationala a Romaniei (BNR), Eugen Radulescu, mentionand ca vorbeste in nume personal.

Un bărbat a murit și alte patru persoane, între care un copil, au fost rănite, sâmbătă, în urma impactului frontal între două mașini, în comuna Bătrâni, din județul Prahova. Purtătorul de cuvânt al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat că șoferul uneia dintre mașinile implicate în accident a murit.