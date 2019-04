Casatoriile din interes, o tema dezbatuta la BZI LIVE cu parintele Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua intalnire cu parintele Calistrat Chifan la BZI LIVE. Joi, 4 aprilie 2019, de la ora 12.30, in studioul BZI LIVE este programata o noua emisiune religioasa. De aceasta data, invitatul moderatoarei Roxana Caraiman, indragitul duhovnic Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi va vorbi despre casatoriile din interes. Sunt atatea exemple de cupluri care au divortat, pentru ca acea casatorie a fost intemeiata doar din interes pecuniar sau alte avantaje materiale. Toti cei care au intrebari pentru parintele Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi le pot adresa la rubrica de comentarii sau in direct, pe . Emisiunile BZI LIVE inregistreaza un real succes, fiecare editie in part ...