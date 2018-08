Cascada Valul Miresei, cea mai spectaculoasa cascada din Romania - FOTO, VIDEO

Cascada Valul Miresei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cascada „Valul Miresei” este miracolul din inima Transilvaniei. In judetul Cluj, la doar 32 de km de Huedin,in muntii Apuseni, in satul Rachitele, pe valea Margaului este aceasta minunata cascada. Cascada se afla la 6 km de satul Rachitele. Cascada Valul Miresei sau Cascada Rachitele este cea mai frumoasa cascada din tara noastra si cea mai spectaculoasa. Elementul de unicitate al cascadei este dat de caderea de aproximativ 30m a apei , de la o inaltime de aproximativ 1000 metri. Povestea Cascadei Fiecare cascada are o poveste a ei. Cascada Valul Miresei este numita asa deoarece, in urma cu multi ani o mireasa a cazut de pe stanci in locul cascadei si voalul i s-ar fi agatat in ace ...