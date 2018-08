Casnicia este protejata de doi sfinți, pe care-i praznuim duminica. Ii știi?

Sfinții Mucenici Adrian și Natalia sunt sărbătoriți, an de an, pe 26 august. Pilda lăsată de ei nu este numai un exemplu de urmat pentru cei ce se pretind a fi creștini, ci un motiv de cugetare, de reflecție asupra legăturilor dintre oameni. Și-au sacrificat căsnicia pe altarul credinței și au rămas în memoria creștină […] Articolul Căsnicia este protejată de doi sfinți, pe care-i prăznuim duminică. Îi știi? apare prima dată în AM Press.