Castigatori Asia Express 2018: Cum va ajunge premiul in conturile lui Liviu Varciu, desi a pierdut concursul

Sapte cupluri de vedete au acceptat provocarea ,,Asia Express”, iar dupa un maraton de aproape 5000 de kilometri, doar doua echipe au ajuns in marea finala!

Pe Drumul Dragonului s-au pierdut rand pe rand aproape toate vedetele intrate in cursa „Asia Express”! La final, Raluka si Ana Baniciu au castigat marele premiu de 30.000 de euro!

Vedetele invinse de provocarea „Asia Express", dar si castigatoarele cursei intinse pe 5000 de kilometri si-au dat intalnire in aceasta seara la emisiunea „Xtra Night Show", unde si-au deschis inima si au impartasit sincer pareri, impresii si amintiri din marea aventura!

CASTIGATOR ASIA EXPRESS Prezent la „XNS”, Liviu Varciu a glumit u datoria pe care o are fata de Nea Marin dupa ce a piedut Raluka a delarat in gluma ca oricum banii ii da la botezul fiicei sale. Imediat ce a auzit replica Ralukai, artistul a reactionat: „Atunci nu imi pare rau ca am pierdut”.

„Asa mare merge darul? Ca si pe mine m-a chemat”, a spus Dan Capatos.

CASTIGATOR ASIA EXPRESS Ana Baniciu si Raluka au inceput cursa vietii lor, dupa cum o numesc chiar ele, cu multe asteptari. Cu toate acestea, cele mai curajoase coechipiere marturisesc ca nu si-au imaginat ca vor ajunge atat de departe, dar au plecat in fiecare misiune determinate sa-si invinga toate temerile si sa transforme provocarea unui reality show extrem de dur in cea mai frumoasa experienta: ,,Mai avem putin. Inseamna enorm pentru noi ca suntem finaliste, ca am ajuns pana aici si ca am reusit sa trecem prin toate momentele grele. Ne-am demonstrat ca suntem foarte puternice si ca meritam sa ne aflam in aceasta etapa. Acum suntem pregatite sa luptam in ultima misiune, daca am muncit atat de mult vrem sa si castigam.”.

