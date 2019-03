Galei iHeartRadio Music Awards google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ariana Grande, Drake, Taylor Swift si Three Days Grace se numara intre castigatorii Galei iHeartRadio Music Awards, care a avut loc aseara la Los Angeles. Ceremonia a beneficiat de recitaluri Alicia Keys, Ariana Grande, Halsey, Garth Brooks, John Legend si Kacey Musgraves, intre altii. Musgraves a fost acompaniata la pian de Chris Martin, scrie Variety, in timp ce Alicia Keys - recompensata cu iHeartRadio Innovator Award - a cantat alaturi de fiul ei Egypt in varsta de 8 ani, iar Garth Brooks - care a fost desemnat artistul deceniului - a beneficiat de sustinere vocala din partea actorului Chris Pratt. Premiile Grammy 2019: Ce artisti domina topul clasamentului Trofeele pentru cele 37 d ...