Castravetii, sanatate curata! De ce nu trebuie sa lipseasca din alimentatia noastra

Castravete google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Castravetii au numeroase efecte benefice asupra organismului uman. De la eliminarea toxinelor, pana la tratarea cancerului, aceasta leguma este recomandata de specialisti in nutritie din intreaga lume. Prin eliminarea toxinelor, ajuta la imbunatatirea sanatatii, dau un aspect placut pielii si intaresc fibra capilara. Iata cateva motive pentru care ar trebui sa includeti castravetii in meniul zilnic: 1. Elimina toxinele si hidrateaza pielea – fiind compusi din 95% apa, participa la reglarea echilibrului electrolitic al organismului, hranind celulele epiteliale de la nivelul fetei. 2. Grabesc procesul de slabire si ajuta digestia - stimuland metabolismul, ardem mai multe grasimi. Sunt bogati in fibr ...