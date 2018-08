Cat alcool pot consuma soferii si in cat timp se elimina din organism

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alcoolul este unul dintre factorii care determina cele mai multe accidente rutiere si in Romania. Pana la o anumita limita, alcoolemia este sanctionata doar contraventional, dar la o valoare mai mare devine pentru sofer si o problema penala. Valoarea alcoolemiei este data de cantitatea de alcool pur consumata, in grame, inmultita cu 0,8 (densitatea alcoolului), totul impartit la greutatea corporala a celui care a baut. Codul Rutier prevede ca, daca un sofer se afla la volan sub influenta bauturilor alcoolice cu o imbibatie alcoolica mai mica de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a V-a de sanctiuni (21 la 50 puncte-amenda) si cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pentru ...