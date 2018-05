Cat au castigat cluburile din Mamaia de 1 mai. Nu s-a vandut nici o sampanie de 100 000 de euro: ‘A fost o actiune de marketing’

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In premiera, cu ocazia vacantei de 1 mai, ANAF a pus cate un om la casa in 16 cluburi din Mamaia. In cele mai mari trei cluburi dintre localuri, incasarile au fost de 14,3 milioane lei, iar in cel mai popular dintre ele s-au incasat numai intr-o zi, duminica, 29 aprilie, 1,28 milioane lei (aproximativ 214 000 euro), scrie Ziarul Financiar. Toate aceste cluburi sunt doar in Mamaia. Cat despre cea mai scumpa sticla de sampanie despre care mass-media a scris ca s-ar fi vandut intr-unul din cluburi cu 100.000 de euro ar fi fost de fapt o actiune de marketing. Asa cum a fost, se pare, si sosirea unui DJ grec cu elicopterul. Incasarile mai mari au fost determinate atat de faptul ca vacanta a fost mai lunga anul acesta, cat si de pre ...