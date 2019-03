Cat castiga o infirmiera in Romania vs Anglia si Israel. O romanca a decis sa revina in tara

Infirmiera google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In timp ce infirmierele pleaca sa lucreze in Italia ori Spania, unde sunt mai bine platite, in tara mii de batrani raman ai nimanui. Centrele de ingrijire nu au personal suficient si nu ii pot primi pe toti cei care fac solicitari. Legea impune un numar limitat de varstnici in azile, in functie de numarul de angajati. Brasovul are unul dintre cele mai dotate camine de batrani din tara, insa 30% din locuri nu sunt ocupate. Conducerea e nevoita sa respinga cererile, pentru ca are doar 13 infirmiere, iar legea spune ca una singura poate avea in grija cel mult 2 beneficiari. Si-asa angajatele sunt coplesite, in centru sunt in prezent 92 de batrani. Viorica Reves, infirmiera: ”Se face exact strictul nec ...