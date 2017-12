Cat costa, anul acesta, cadourile de Craciun! Suma scoasa din buzunar de catre romani pentru darurile celor dragi

Cadouri Craciun google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O suma cuprinsa intre 100 si 200 de euro este alocata de 34,4% dintre romani pentru achizitia cadoului de Craciun, in timp ce 28% dintre ei aloca intre 50 si 100 de euro, arata un studiu efectuat de compania de cercetare de piata 4Service Group Romania, preluat de news.ro. Totodata, doar un sfert dintre respondenti spun ca aloca mai mult de 200 de euro pentru cumpararea cadourilor de Craciun. ”Cei mai multi romani, 34,4%, cheltuiesc intre 100 si 200 de euro. Aproape 28% dintre ei aloca intre 50 si 100 de euro, in timp ce 12,5% dintre cei ei nu aloca mai mult de 50 de euro pentru acest lucru. In ceea ce priveste valoarea individuala a cadourilor, trei sferturi dintre romani nu sunt dispusi sa ...