Cat de frumos este bebelușul lui Betty Salam! Primele poze cu Matthias

Sangele este un dar ce nu poate fi inlocuit!: Actiune de donare de sange, la Biserica ,,Sfantul Vasile cel Mare’’ din Constanta Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa şi Biserica ,,Sfântul Vasile cel Mare’’ organizează duminică 21.10.2018, între orele 8.30-13.30, o acţiune de donare de sânge. Sunt aşteptate toate persoanele sănă ...

Statele Unite cer explicatii Arabiei Saudite. Discutii intre lideri Statele Unite tratează "cu seriozitate" cazul jurnalistului Jamal Khashoggi, dispărut după ce a intrat în Consulatul saudit din Istanbul, şi ar considera "inacceptabilă" orice acţiune ilegală, iar preşedintele Donald Trump a cerut Citește mai departe...

O masina a plonjat in Dambovita: O tanara a ajuns la spital O masina a cazut miercuri seara in Dambovita, in zona Facultatii de Sport, in urma accidentului o persoana fiind dusa de urgenta la spital.

Simona Halep, veste importanta, miercuri seara. Cine s-a mai calificat la Turneul Campioanelor Karolina Pliskova (Cehia), numărul cinci mondial, şi ucraineanca Elina Svitolina, numărul şase mondial, sunt ultimele două jucătoare calificate la Turneul Campioanelor la tenis, care va reuni la Singapore, în perioada 21-28 octombrie, cele mai bune opt sportive din circuitul Citește mai departe...

Viorica Dancila s-a intalnit cu "Mama Emiratelor". I-a spus ca in Romania se respecta drepturile omului Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a efectuat o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite, prilej cu care a avut o intrevedere cu Alteta Sa Seica Fatima Bint Mubarak, "Mama Emiratelor", sotia fondatorului Emiratelor Arabe Unite.

EXATLON 17 octombrie. Ce le-a transmis Madalina Linguraru noilor sai colegi Cosmin Cernat i-a anunțat pe Războinici că vor avea o nouă colegă! Este vorba despre Mădălina Linguraru, campioană mondială la lupte pe plajă. Ei bine, Războinicii s-au bucurat nespus de mult de venirea tinerei și au aplaudat-o îndelung. Iar Mădălina, la rându său, le-a transmis un mesaj noilor colegi. „Am practicat lupte libere de la […] The post EXATLON 17 octombrie. Ce le-a transmis Mădălina Linguraru noilor săi colegi appeared first on Cancan.ro.

A murit cea mai sexy motociclista din lume! Olga avea numai 22 de ani Olga Petrova, considerată cea mai sexy motociclistă din Rusia sau chiar din lume, a murit într-un oribil accident rutier. Tânăra de 22 de ani s-a izbit cu motocicleta de o mașină și a murit pe loc. Tragedia a avut loc sâmbătă, în timp ce mergea cu motocicleta pe un drum din Moscova, iar Olga a […] The post A murit cea mai sexy motociclistă din lume! Olga avea numai 22 de ani appeared first on Cancan.ro.

Veste buna pentru romani! Crește salariul minim de la 1 ianuarie Salariul minim se va majora de la 1 ianuarie 2019. Majorarea în sumă brută este de 150 lei, însă, după plata tuturor contribuțiilor, oamenii rămân doar cu 87 de lei. Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, spune că este luat în calcul scenariul ca salariul minim brut pe economie să crească la 2.050 de lei înaintea datei […] The post Veste bună pentru români! Crește salariul minim de la 1 ianuarie appeared first on Cancan.ro.

Blestemul lui Daum și milionul lui Halep De ce mi-era frică, n-am scăpat și doar o minune cerească ne mai poate oferi calificarea la Euro 2020! După dubla cu Lituania și Serbia, de la care așteptam să ne propulseze în poziția de lideri ai grupei, suntem tot pe locul trei, cu speranța deșartă că am putea devansa Muntenegru la potou, în meciul de la Podgorica, pentru a prinde măcar treapta secundă din Grupa C.