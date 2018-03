Cat de pregatiti suntem pentru un cutremur ca in ’77

Cutremur 1977 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se implinesc 41 de ani de la cutremurul din 1977. 41 de ani in care romanii nu au invatat nimic. 41 de ani in care ignoranta si comoditatea primeaza mai mult ca oricand. 4 martie este ziua care ne obliga sa ne gandim la vietile luate si pagubele produse de cutremurul din 1977. Daca in restul anului romanii dau uitarii cel mai devastator eveniment din istoria moderna a Romaniei, seismul de 7.2 pe scara Richter, inceputul lui martie aminteste ca un astfel de seism – sau chiar mai puternic -ar putea avea lovi din nou. De multe ori ni s-a spus ca un cutremur puternic va lovi tara in viitorul apropiat si de multe ori nu se face nimic legat de asta. Cladirile dau sa cada pe bucuresteni chiar s cand p ...