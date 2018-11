Cat ne urasc politicienii, asmutindu-ne sa ne uram intre noi. Capcana lui Liviu Dragnea

Atunci cand Florin Iordache, fost ministru al Justitiei, ne-a aratat degetul mijlociu chiar in Parlament, s-ar putea sa ii fi ratat grimasa superioara de cinism, pe care Iuliu Maniu, Corneliu Coposu, Vasile Voiculescu, Monseniorul Vladimir Ghika au vazut-o de atatea ori pe chipul tortionarului, cel care isi linistea ura si resentimentele scuipand pe cei mai buni decat el, cei la care nu putea ajunge inaltindu-se pe varfuri, ci doar mocirlindu-le locul in care se aflau. Am vazut la Florin ...