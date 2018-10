Cat o costa pe Elena Udrea traiul in Costa Rica? Pretul unui abonament la sala de fitness e de 45 euro

elena udrea clinica

Elena Udrea se afla de luni bune in Costa Rica, tara unde a cerut si azil politic. In perioada in care a locuit in Costa Rica, Elena Udrea a fost insarcinata, iar in urma cu doua saptamani a si nascut o fetita.

Avocatii Elenei Udrea au afirmat, dupa retinerea fostei politiciene, ca aceasta spera ca nu va fi extradata din Costa Rica, ea avand in acest moment doua atuuri: este mama unei fetite, care este cetatean costarican, si are o proprietate in tara respectiva. Asta desi, in urma cu cateva luni, intr-o interventie telefonica la o emisiune tv, Elena Udrea spunea ca nu are o proprietate in Costa Rica si ca sta cu chirie.

Conform autoritatilor din Costa Rica, Elena Udrea a fost retinuta in timp ce se afla pe strada, in zona Sabana Oeste din San Jose. Daca Elena Udrea locuieste in aceasta zona a capitalei din Costa Rica, conform site-urilor de imobiliare, un apartament luxos aici costa intre 250.000 euro si 700.000 euro, fiind vorba despre locuinte cu doua-trei dormitoare, piscina si alte facilitati.



Cat o costa pe Elena Udrea traiul in Costa Rica? Cosul alimentar minim e de 70 de euro pe luna

Conform statisticilor, un costarican de conditie medie, arata estimarile locale, se intretine cu circa 800 de euro pe luna, adica pana in 3.600 de lei. Iar, guvernul din Costa Rica sustine ca pentru o persoana, cosul alimentar minim ar fi de 70 de euro (47.000 de colones) pe luna.

