Cat romani au intrat in tara in ultimele 24 de ore? Anuntul Politiei de Frontiera: Sunt valori obisnuite

Prin punctele de frontiera au trecut, in ultimele 24 de ore, peste 221.700 de persoane, atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire din tara, si aproximativ 53.000 de mijloace de transport, potrivit site-ului Politiei de Frontiera. Nu s-a permis intrarea in tara a 23 de cetateni straini deoarece nu indeplineau conditiile prevazute de legislatie si, de asemenea, nu s-a permis iesirea a 17 cetateni romani din diferite motive legale, scrie Agerpres. In zonele de competenta - punctele de trecere si "frontiera verde" - politistii au constatat 44 fapte ilegale - 24 infractiuni si 20 contraventii - savarsite atat de cetateni romani, cat si straini. Au fost descoperite, independent sau in cola ...