Cata cocaina au gasit politistii la Giani Kirita! Document exploziv

giani kirita

La un an de la izbucnirea scandalului legat de droguri, negat vehement atat de Giani Kirita, cat si de DIICOT, adevarul a iesit la iveala, judecatorii dezvaluind cata cocaina s-a gasit asupra fostului fotbalist!

Judecatorii au dispus, la finele saptamanii trecute, confiscarea cantitatii de 2,73 grame de cocaina, gasita asupra fostului fotbalist Giani Kirita in timpul unei descinderi a procurorilor DIICOT si a politistilor antidrog. Cu toate ca anul trecut DIICOT nega existenta unui dosar deschis pe numele lui Kirita, iata ce au decis, recent, judecatorii:

”Admite propunerea Ministerului Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala – Sectia de Combatere a Traficului de Droguri. (...) Confisca de la intimatul KIRITA GIANI – STELIAN cantitatea de 2,73 grame pulbere alba care contine cocaina aflata la camera corpuri delicte a I.G.P.R. – Directia Cazier Judiciar si Evidenta Operativa conform dovezii seria H nr.0204788/28.07.2016”.

Povestea dosarului buclucas a inceput in urma cu un an, cand in presa au aparut informatii potrivit carora Giani Kirita ar fi fost cercetat intr-un dosar DIICOT. Kirita s-a declarat atunci dezgustat si revoltat, din cauza "minciunilor" publicate de "ziaristii rai", iar in apararea sa au sarit chiar procurorii DIICOT, prin purtatorul de cuvant al institutiei, proc. Mihaela Porime.

Fara a face vreun comentariu, iata ce a declarat magistratul, potrivit Romania TV!

Lunile s-au scurs, lumea care a luat de buna declaratia procurorului a uitat de caz, iar in toamna anului trecut, DIICOT – care nega implicarea lui Kirita intr-un dosar penal – a solicitat instantei de judecata sa confirme ordonanta de renuntare la urmarirea penala care il viza pe... Giani Kirita! Mai mult, aceiasi procurori care in primavara anului trecut sustineau ca Giani Kirita nu era cercetat de DIICOT au deschis un alt dosar, in care solicitau confiscarea speciala a drogurilor de mare risc. Ulterior, procurorii DIICOT au recunoscut, in exclusivitate pentru SPYNEWS, ca au mintit, motivand ca nu au vrut sa pericliteze o ancheta care, la momentul respectiv, era in plina desfasurare! "(...) Va comunicam ca (...) accesul la categoriile de informatii (de interes public – n.r.) poate fi restrictionat daca procurorul de caz apreciaza ca prin comunicarea acestora se pericliteaza rezultatul anchetei", a fost raspunsul DIICOT.

