Catalin Botezatu, despre Referendumul pentru redefinirea familiei: "Am fost dezamagit de prea multe ori"

Creatorul de moda Catalin Botezatu a spus ca nu va putea merge sa voteze la Referendumul pentru redefinirea familiei din motive obiective si ca, in orice caz, a fost mereu de parere ca dragostea intre doi oameni nu se voteaza. Creatorul de moda ne-a spus ca nu se va afla in tara in zilele Referendumului si ca si-a pierdut increderea ca votul sau conteaza. "Nu voi fi in tara la sfarsitul acestei saptamani. Nu stiu daca m-as fi dus. Timpul meu este mult mai important. Am crezut la un moment dat, in vot, dar am fost dezamagit de prea multe ori si nu mai cred. Adica daca votul meu nu a contat, daca al celuilalt nu a contat, inseamna ca ceva s-a intamplat", a spus Botezatu. Interese si ...