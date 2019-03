Catalin Botezatu, in lacrimi. Prima reactie dupa moartea Zinei Dumitrescu

Catalin Botezatu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Creatorul de moda Catalin Botezatu, care o numea pe Zina Dumitrescu ”mama”, este foarte afectat de decesul acesteia. In lacrimi, el a povestit cine a fost Zina pentru el. Catalin Botezatu i-a acordat un interviu unui corespondent al Stirilor Pro TV, la scurt dupa ce a fost confirmat decesul ZInei Dumitrecu. Reporter: Cum era in ultima perioada Zina Dumitrescu? Catalin Botezatu: Zina a fost poate cea mai marcanta persoana din lumea fashion-ului, iar pentru mine cel putin a fost ca o mama. Si nu doar pentru mine... intotdeauna i-a placut sa vorbeasca despre copiii ei, oameni care in timp au devenit creatori de moda, oameni de afaceri. De fapt am fost o familie care a fost a ...