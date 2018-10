Catalin Botezatu, mesaj pentru Elena Udrea: „E inuman, e animalic”

Catalin Botezatu este extrem de transant in ceea ce priveste situatia in care se afla Elena Udrea. Este inuman, animalic, sa nu-ti poti alapta copilul nou nascut, sustine celebrul designer. Botezatu condamna modul in care autoritatile au actionat in cazul arestarii acesteia si mai sustine ca nu se simte furat de politicienii corupti.

Elena Udrea si iubitul ei, Adrian Alexandrov, se saluta acum zilnic printre gratiile puscariei pentru femei El Buen Pastor, din Costa Rica. Conditiile din inchisoarea in care proaspata mamica este incarcerata, alaturi de Alina Bica, sunt terifiante. Prieten atat cu Elena cat si cu Adrian, Catalin Botezatu se arata revoltat de situatia in care fosta blonda a politicii a ajuns.

„Imi pare foarte rau pentru ea, pentru mine Elena Udrea este un om minunat. Am un aport, dat fiind faptul ca sotul Elenei Udrea este un fost manechin de-al meu. A prezentat cu mine, a colaborat o perioada lunga de timp si ma bucur ca a reusit s-o faca fericita pe Elena. In schimb, sunt putin trist pentru ceea ce se intampla. Pana la proba contrarie, exista prezumtia de nevinovatie, indiferent ce ar fi facut, eu nu judec, nu sunt in stare sa fac asta, doar organele abilitate vor face asta dar la sfarsit, totusi, este o femeie, trebuie tratata ca o femeie, mai nou ca o mama, si consider ca, totusi, masurile luate sunt putin cam drastice.

Indiferent ce ar face o femeie nu poti s-o inlaturi de langa copilul de numai doua saptamani. Nu este atat de periculoasa ca mama, putea fi lasata la un arest preventiv, domiciliar, macar pana isi rezolva problema asta atat de necesara unui copil in primele luni de viata. Nu stiu, nu poti desparti un nou nascut de mama, nu poate sa-l creasca tatal. Am auzit versiunea aia ca mergea tatal acolo unde este arestata sa ia lapte, e inuman. Animalic. Nu poti, no way„, a declarat Catalin Botezatu.

In urma cu cateva luni, Elena Udrea a fost condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu in dosarul „Gala Bute”. Pe langa pedeapsa cu inchisoarea, Udrea trebuie sa achite si prejudiciul din dosar. Peste opt milioane de lei are de platit fostul ministru catre Autoritatea pentru Turism si 900 de mii de euro catre afaceristii de la care ar fi luat mita.

„Nu stiu daca Elena Udrea a furat din buzunarul meu, dar fura in continuare altii din buzunarul meu si vor fura pana la capat. Ca politicienii, ca cei care ne conduc ne fura sau nu, nu-i o noutate nici pentru Romania nici pentru alte tari. Nu ma simt furat, o sa zica lumea esti las, nu ma simt furat, muncesc„, ne-a mai marturisit Bote.



In urma cu 22 de ani, si Botezatu a impartit celula unei puscarii din Italia cu un criminal in serie, dupa ce a fost acuzat de bancruta frauduloasa: „Eu, din fericire, Doamne fereste, am stat pe un arest in niste conditii destul de bune dar senzatia este una oribila. Prima oara cand eu m-am predat autoritatilor din Italia cel mai groaznic a fost cand se auzeau cum se inchid in spatele tau toate acele usi metalice si teama de necunoscut„.

