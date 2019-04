Catalin Botezatu rupe tacerea dupa moartea Zinei Dumitrescu. Ce spune despre fiul creatoarei de moda

La cateva zile dupa moartea Zinei Dumitrescu, designerul Catalin Botezatu a vorbit despre fiul creatoarei de moda, Catalin Negreanu, dupa ce au inceput sa para tot felul de scenarii legate de cei doi.

„Niciodata nu au existat invidii intre mine si Catalin Negreanu. Din contra, pe vremea cand lucram amandoi ca manechini, eram foarte buni prieteni, apoi, ne-am mai intanit accidental de cateva ori si ne-am purtat ca niste oameni civilizati! Nu stiu daca Zina vorbea mai mult despre mine, poate chiar si in fata lui, cu un scop anume, cred ca o facea sa il motiveze, nicidecum din alte motive. Iar in ceea ce ma priveste, se mandrea efectiv cu mine, de cine sunt, de realizarile mele, se mandrea cu faptul ca eu am ajuns foarte sus. In ultima perioada, ea se lasase de moda si era normal ca privea ca un spectator! Sincer, pe mine ma vedea ca pe un om cu care lucrase, o persoana pe care ea isi pusese o amprenta pozitiva si normal ca asta era poate satisfactia sa!”, a declarat designerul pentru WowBiz.

„Nu cred Zina si-ar fi dorit sa loveasca in Catalin, fiul ei natural, pe care il iubea enorm, prin mine. Niciodata! Repet, poate ma dadea ca exemplu doar ca sa il motiveze putin! Atat! Am spus-o si o spun, Catalin este un baiat minunat, il respect, indiferent ce s-a intamplat acum si il voi respecta si in viitor, datorita mamei Zina, pardon doamnei Zinei, ii spun asa sa nu se mai interpreteze! Daca vreodata va avea nevoie de ajutorul meu, il va avea fara sa ma gandesc la ce o sa interpreteze lumea sau la ce s-a intamplat zilele acestea”, a mai adaugat creatorul de moda.

Zina Dumitrescu a murit pe 28 martie, la varsta de 82 de ani. Vestea a fost confirmata pentru Libertatea de cea mai buna prietena a sa. Zina Dumitrescu a mancat la pranz, s-a simtit foarte bine si s-a dus sa se odihneasca. Trecerea in nefiinta a survenit in propria rezerva de la azilul privat unde a locuit in ultimii ani, cel mai probabil in timpul somnului. Vestea i-a socat pe multi dintre cei alaturi de care si-a petrecut ultimii ani, deoarece, fata de ultimele luni in care slabise considerabil si s-a simtit rau, in ultimele zile starea sa se imbunatatise.

