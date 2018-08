Catalin Botezatu, sarutat cu patos de o bruneta focoasa la Untold! Imagini senzaționale din zona VIP a celebrului festival

Doua masini burdusite cu tigari de contrabanda, la Piata Nicolina. Politistii au beneficiat de ajutorul cainelui special antrenat Acada - FOTO Politistii ieseni au ridicat in vederea confiscarii, cu ajutorul cainelui de urma politist, peste 4.600 detigarete, susc...

Motociclete noi, in dotarea SMURD Iasi. Vor fi folosite pentru interventii rapide la accidente rutiere - FOTO Vineri, 3 august 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi organizeaza festivitatea de operati...

Tragedie pe litoralul romanesc Distribuie Tweet Facebook E-mail Cautarile barbatului disparut in mare, joi, in Eforie Nord, au fost reluate vineri dimineata. De la inceputul sezonului estival, 28 de persoane au disparut in mare, dintre care sase au murit inecate. ...

Accident cumplit de TIR la Beclean, pe DN 17. Doi copii raniti, dupa un impact devastator in zona Popasul Drumetului Distribuie Tweet Facebook E-mail Accident grav, in aceasta dimineata, pe DN 17, la Beclean, in zona Popasul Drumetului. Din primele informatii, doi copii au fost raniti in urma impactului intre un TIR si o masina. Potrivit ISU Bistri ...

Daea: Nu inteleg cum intr-un complex cu o singura intrare si iesire a putut intra virusul pestei Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca este un mare semn de intrebare felul in care a putut intra virusul pestei porcine intr-un complex care are o singura intrare si iesire, precizand ca, in momentul de fata, opt judete sunt afectate, iar situatia cea mai severa este in judetul Tulcea. & ...

Primaria Constanta face angajari! Ce post este scos la concurs Primăria municipiului Constanţa organizează concurs la sediul din bd. Tomis nr. 51 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante în cadrul Serviciului management drumuri și transport public, Direcția gestionare servicii publice, astfel: - inspector clasa I, grad principal (1 post ...

1960 Vlaicu Voda Valentina Sambra Fotografie din arhiva personală pusă la dispoziție de Dan Şambra.

Alerta pe malul stang al Siretului! Apele au macinat 10 metri din mal Instituţia Prefectului Iaşi a remis o adresă ministrului Apelor şi Pădurilor în care prezintă situaţia îngrijorătoare din zona malului stâng al Siretului în dreptul satului Al.I. Cuza. Citește mai departe...

Tu stii ce mananci? Citeste pe eticheta! Aditivul periculos care vine la pachet cu guma de mestecat Chiar daca incerci sa mananci sanatos, nu consumi bauturi din comert, te feresti de junk food, prajeli, mezeluri, sosuri de la raft si dulciuri, nu inseamna ca esti la adapost de aditivii periculosi. Acestia sunt mascati in cele mai "nevinovate" alimente.