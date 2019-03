Catalin Filisan ales decanul Baroului Constanta. Pe cine a avut contracandidati. Ce si-a propus sa faca in aceasta functie

Baroul Constanţa are un nou decan în persoana avocatului! Acesta a fost ales ieri decanul baroului mai sus precizat cu 243 de voturi.i-a avut ca şi contracandidaţi peşiare 41 de ani, din care 19 de ani i-a dedicat profesiei de avocat, exercitând profesia de avocat fără întrerupere, în Baroul Constanţa, imediat după ce a terminat facultatea.„Am trecut prin toate etapele obligatorii ale formării unui avocat, respectiv stagiatura şi perioada ulterioară în care am învăţat şi exersat în multe oficii (la politie, parchet, instanţă), urmând apoi o perioadă de specializare, cu precădere în drept penal. Am deţinut funcţia de consilier în cadrul Consiliului Baroului Constanţa pentru o perioadă de 4 ani, iar în ultimii 8 ani am deţinut funcţia de consilier în cadrul Consiliului UNBR. Pot să spun că datorez totul profesiei de avocat pentru că aici m-am împlinit, maturizat, aici am iubit (şi iubesc ), am muncit, am avut realizări şi satisfacţii în plan profesional; de aceea iubesc această profesie şi îmi doresc să evolueze“, potrivit noului decan al baroului Constanţa.ne-a dezvăluit şi ce şi-a propus să realizeze în calitate de Decan al Baroului Constanţa.„Stabilirea modului de relaţionare a Baroului cu instanţele de judecată şi cu organele de urmărire penală prin exprimarea unei poziţii intransigente pentru apărarea drepturilor avocaţilor şi ale profesiei de avocat. Fermitate totală împotriva atacurilor împotriva avocaţilor. Orice acţiune abuzivă faţă de un avocat (lipsă de respect, măsura sancţionării nejustificate sau abuzive) va primi o reacţie pe măsură din partea Baroului, incluzând sesizări la organele competente si eventuale acţiuni colective de protest (în situaţii grave). De asemenea, voi acţiona în sensul cooperării cu conducerea instanţelor şi a parchetelor în scopul de a se permite accesului avocaţilor la procurorul de caz la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, respectiv pentru stabilirea ordinii completurilor la Curtea de Apel Constanta (Secţia I si a-II-a civilă) – fond, apel, recurs ce au fixate şedinţe de judecată în aceeaşi zi“.„Transparenţă totală în activitatea Decanului şi a Consiliului Baroului Constanţa, urmând a fi publicate pe site şi afişate la sediul Baroului toate deciziile Consiliului, respectiv hotărârile Decanului. Realizarea unui nou site al Baroului Constanţa care să fi uşor de folosit şi care să permită: publicarea şi accesarea tuturor hotărârilor Consiliului Baroului; plata online a taxelor către Barou şi UNBR; anunţarea evenimentelor Baroului şi ale UNBR-ului; crearea unei secţiuni de chat, respectiv pentru formularea de sesizări din partea avocaţilor (cu identificarea avocatului şi a problemei concrete + secţiune de încărcare documente în susţinerea sesizării). Fermitate în analiza abaterilor disciplinare grave, conform Legii nr. 51/1995, măsură care în timp va creşte încrederea în profesia de avocat. Renovarea spaţiilor destinate avocaţilor din incinta instanţelor de Judecată (Constanţa, Medgidia, Mangalia) şi dotarea acestora cu echipamente IT şi de comunicare. Organizarea de acţiuni şi evenimente pentru reunificarea/apropierea avocaţilor în interiorul profesiei, inclusiv la sediul Baroului care trebuie să devină „Casa avocaţilor”. Rebranduirea Baroului, atât la nivelului actelor emise de Barou/Consiliu, cât şi la nivelul înscrisurilor tipizate utilizate în profesie – delegaţiere, registre ce va avea ca efect o nouă imagine a Baroului“, potrivit avocatuluiÎn planul noului decan al Baroului Constanţa se mai regăsesc: „îmbunătăţirea activităţii de pregătire profesională a avocaţilor prin organizarea de conferinţe de către Barou (sub egida INPPA) cu lectori din rândul avocaţilor specializaţi, ceea ce va avea ca beneficiu un cost mult, mult mai mic (urmând a se desfăşura în sediul Baroului), cursuri/workshopuri pentru avocaţii stagiari în cadrul cărora să fie prezentate, de către avocaţi cu o bună reputaţie profesională, aspecte practice despre profesia de avocat, intensificarea eforturilor pentru obţinerea despăgubirilor cuvenite Baroului Constanţa în dosarul aflat pe rolul ANRP. Realizarea unui istoric al Baroului Constanţa (momentul înfiinţării, avocaţi, decani, acţiuni ale avocaţilor constănţeni, pledoarii celebre ale avocaţilor constănţeni, etc.)“.„Candidatura mea pentru demnitatea profesională de Decan vine în întâmpinarea dorinţei noastre, a tuturor avocaţilor constănţeni, de a practica profesia sub protecţia permanentă a breslei din care facem parte, la nivelul unor standarde riguroase. Sunt suficient de tânăr pentru a dedica timp şi energie profesiei care mi-a adus multe satisfacţii şi, în acelaşi timp, suficient de matur încât să realizez un echilibru în interiorul acesteia şi să o reprezint în relaţia cu celelalte profesii juridice“, a conchis noul decan al Baroului Constanţa.Avocatul Cătălin Filişan este preşedintele asociaţiei „Constanţa Restart“, care pe data de 23 martie, pe terenul în suprafaţă de 1,2 hectare din faţa Corpului B al Universităţii „Ovidius“ Constanţa a plantat 200 de copaci, care vor beneficia de sistem de irigare automatizat.