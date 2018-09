Catalin Ivan anunța adoptarea unei legi in PE: Banii furați de politicieni vor fi recuperați

Anunț important făcut de europarlamentarul Cătălin Ivan pe Facebook. Averile obținute ilegal ar putea fi confiscate în baza legislației europene.

"In Comisia de Control Bugetar a fost votata initiativa mea in Parlamentul European pentru crearea unui mecanism european de recuperare a averilor ilegale scoase in afara Uniunii Europene. 19 voturi pentru, doar un vot impotriva si o abtinere. Sunt mai bine de doi ani de munca pentru ca acest vot sa aiba loc. Sunt bucuros si increzator ca vom trai zilele in care politicienii si functionarii imbogatiti peste noapte, din bani publici, nu vor mai avea unde sa-si mai ascunda banii. Sunt optimist ca banii furati vor fi recuperati, oricat de greu pare de crezut acum."

