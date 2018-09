Catalin Ivan atac INCENDIAR la adresa Gabrielei Firea: A ridicat IPOCRIZIA la nivel de arta

Europarlamentarul Cătălin Ivan lansează un atac surprinzător la adresa Gabrielei Firea, cea care a declanșat, la fel ca și Ivan, un război împotriva lui Liviu Dragnea. Ivan susține că Firea a ridicat ipocrizia la nivel de artă și este ultimul om care ar trebui să vobească despre mecanismul PSD de denigrare a oponenților lui Dragnea.

”Imi este greu sa cred ca Gabriela Firea va ramane in istorie cu ceva remarcabil facut in politica, si cu atat mai putin ca primar general al Capitalei, aceasta fiind insa o supozitie, o evaluare subiectiva, in mod cert insa va ramane in amintirea tuturor, si poate ca ar trebui sa devin obiect de studiu la facultatea de stiinte politice, felul in care a reusit sa ridice ipocrizia la nivel de arta suprema, in conditiile in care nu duceam deloc lipsa de ipocriti in politica romaneasca.

Oricine poate verifica foarte usor declaratiile Gabrielei Firea cand conducea grupul de femei, acelasi de fiecare data, care sarea la gatul oricui il incomoda pe Liviu Dragnea. Acelasi mecanism pornit acum impotriva ei a fost folosit cu varf si indesat de Gabriela Firea pentru a-si face loc cat mai aproape de Dragnea. A fost o buna perioada de timp varful de lance al acestui mecanism pe care il blameaza

Deci, Gabriela, ce spui tu acum este foarte adevarat, o spun si eu de mai bine de patru ani, au spus-o si Ponta, Grindeanu, Tudose, Banicioiu, Tutuianu, Badalau, Ecaterina Andronescu si multi altii cand le-a venit randul. Dintre toti insa, tu esti chiar ultima care poate vorbi despre acest mecanism.”, arată Cătălin Ivan.