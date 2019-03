Catalin Ivan, scrisoare catre președintele Parlamentului European: risc MAJOR pentru Romania

Europarlamentarul Cătălin Ivan i-a trimis o scrisoare președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, prin care îi atrage atenția că sub cupola acestei instituții se va desfășura un eveniment organizat de Laszlo Tokes și finanțat de FIDESZ prin care se va promova mișcarea secesionistă din Transilvania. Ivan atrage atenția că România riscă să ajungă în situația Spaniei, care are mari probleme cu Catalonia.

”Am trimis astăzi această scrisoare președintelui Parlamentului European:

“Domnule președinte Tajani,

În data de 11 februarie, am scris o scrisoare prin care am denunțat știrile false care au fost răspândite în Parlamentul European de dl Laszlo Tokes, dar până în acest moment nu am primit niciun răspuns.

Marți, 19 martie, evenimentul „Transylvania in the EU” (Transilvania în UE), organizat de dl. Tokes, Fidesz, PPE și sponsorizat de grupul PPE, va avea loc în incinta Parlamentului European.

Încă o dată, Parlamentul European nu a reușit să acționeze în mod responsabil, permițând acest eveniment revizionist și separatist. Transilvania face parte din România și, în conformitate cu Constituția noastră, România este un stat național unitar și indivizibil. O astfel de propagandă încearcă să sublinieze ideea că Transilvania nu ar face parte din România și că Transilvania va fi sau ar trebui să fie singură, separată de România, parte a UE.

România nu este singura țară afectată de acest tip de discurs. Dacă nu avem nicio reacție, ceea ce s-a întâmplat în Catalonia ar putea apărea și în alte părți ale Europei.

Dvs. și biroul PE trebuie să reacționați. Dl. Tokes acționează fără scrupule împotriva unui stat membru - România - prin promovarea unei campanii care dezinformează și are, în definitiv, scopul de a construi un curent care să sprijine dorința Ungariei de a domina Transilvania. Vrem ca Parlamentul European să devină locul de desfășurare a unor acțiuni concentrate împotriva statelor naționale? Parlamentul European pare să se îndepărteze de la rolul său inițial.

În conformitate cu articolul 11(3) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, comportamentul deputaților este caracterizat de respect reciproc, se bazează pe valorile și principiile definite în tratate și, în special, în Carta drepturilor fundamentale, și păstrează demnitatea Parlamentului. Astfel de evenimente se îndreaptă în direcția opusă și nu aduc nimic bun Parlamentului European și întregului proiect european.

Cu stimă,

Catalin Ivan, eurodeputat”, scrie Cătălin Ivan.