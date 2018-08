Catalin Ivan: Voi solicita excluderea PSD din Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din PE

Europarlamentarul Cătălin Ivan a anunţat marţi că va depune la începutul sesiunii de toamnă o solicitare de excludere a PSD din Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European (PE). "După 15 ani de activitate politică, sperând permanent că va veni o generaţie care-l va reforma şi care va impune un nou mod de a face politică în România, generaţie care a venit dar nu a schimbat nimic, am decis să mă angajez total în blocarea acestei structuri mafiote, antiromâneşti, antidemocratice şi total aservite intereselor personale ale unui singur om. O fac cu conştiinţa împăcată că am făcut tot ce a depins de mine, din interior, ca să nu se ajungă aici. Nu am putut din interior, am datoria de a face tot ce-mi stă în putere din afara sa. Prin urmare, după discuţii cu mai mulţi colegi din Parlamentul European, voi depune la începutul sesiunii de toamnă a Parlamentului European o solicitare de excludere a PSD din Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European", a scris Cătălin Ivan pe pagina sa de Facebook. El a precizat că va înainta conducerii grupului un dosar complet "cu acţiunile acestui grup infracţional pus în apărarea corupţilor" şi va obţine sprijinul colegilor de bună credinţă din celelalte delegaţii naţionale. "Dacă socialiştii europeni nu se dezic de Dragnea şi de partidul lui, atunci alegerile de anul viitor nu sună bine deloc", a adăugat Ivan. AGERPRES/(AS - autor: Livia Popescu, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)