Catalin Maruta a luat-o pe Andra de mana in aceasta dimineata si a facut anuntul! „M-am ... ” Este vorba despre ceea ce multi banuiau

Catalin Maruta si Andra au fost invitati special la Pro Fm, in aceasta dimineata, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de existenta a postului de radio. Pentru prezentatorul de la Pro Tv acest lucru a insemnat o revenire la radacini. In trecut, el a lucrat la radio si a marturisit ca i-a placut foarte tare.

Catalin Maruta si Andra au glumit si au depanat amintiri in emisiunea radio. Realizatorul tv a marturisit ca radioul a reprezentat prima lui dragoste, la care a visat mereu sa se intoarca. De asemenea, el a dat detalii despre emisiunile pe care le-a prezentat inainte sa ajunga vedeta de televiziune.

„Mama, cred ca aveai o gramada de gacici!”

„Visul meu a fost sa ma intorc la radio. E prima mea dragoste! N-am apucat sa zic absolut nimic asa ca..buna dimineata! Mama, ce fericit sunt! Sunt deja mai inalt cu cinci cm, sunt la radio! Sunt fericit ca sunt acum la radio si vreau sa spun ceva. Eu cand am venit prima data in Bucuresti, primul radio pe care l-am ascultat a fost Pro FM. Vrei sa-ti spun cum arata gasca care facea pe vremuri emisiuni. Ii stiu pe absolut toti. Am crescut cu ei. Aveam emisiune de la 10 la 13, nu aveam atatia ascultatori , dar ne straduiam si noi. Am avut o emisiune si sambata noaptea, care se numea Romantic Line”, a spus Catalin Maruta, la PRO FM.

„Mama, cred ca o gramada de gacici iti faceai dupa emisiunea aia”, a glumit Andra.

„Pai…trebuia sa le consolez! Da, da, vorbim noi acasa! Ia sa vedem!”, a raspuns Maruta.

„N-am eu treaba…bine ca s-a intamplat pana si vina la mine, stii! Ca dupa aceea a fost fericit si linistit!”, a mai spus cantareata.

