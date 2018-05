Catalin Morosanu ar putea avea parte de meciul anului in Romania! Un cunoscut sportiv a venit in secret, in Romania, pentru a negocia

CATALIN MOROSANU 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pasionatii sporturilor de contact ar putea avea parte de o lupta teribila, intre doi dintre cei mai spectaculosi practicanti din lume. ”Spargatorul de oase” Freddy Kemayo a sosit la Bucuresti pentru a negocia contractul pentru un meci istoric cu Catalin Morosanu. Cel mai dur luptator francez a fost filmat pe Aeroportul Otopeni, Pana in prezent, Kemayo si Morosanu s-au infruntat in doua randuri, victoriile fiind impartite. Astfel ca inca un duel ar putea stabili “regele ringului”, adica adevaratul campion. Recent, cel poreclit “Moartea din Carpati” a anuntat ca va lupta din nou in Bucuresti, pe 5 iulie, la Sala Polivalenta. Partida va fi prima pentru Morosanu i ...