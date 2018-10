Catalin Radulescu, dupa ce a fost reclamat la CNCD ca a jignit homosexualii: E declarație politica supusa imunitații

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, după ce a fost reclamat la CNCD pentru afirmațiile sale legate de homosexuali, că își menține poziția, dar a precizat că declarațiile sale sunt politice și astfel sunt apărate de imunitate.

„Să le fie de bine. Să facă ce vor ei și toți românii să audă că vor să susțină homosexualii din România. Este extraordinar, mie îmi face o reclamă de nu mai pot. Eu îi apăr împotriva homosexualilor pe toți românii din țara asta, 87% credincioși, cu familii. Eu vreau ca în țara asta familia să fie din bărbat și femeie. Restul nu mă privește. Nu pot să-mi ia niciodată credința mea, concepția mea, Pro Democrația sau o minoritate de homosexuali. E treaba lor cum vor să trăiască, dar niciodată nu vor putea să îmi impună mie, în viața vieților lor, să fac eu cum vrea o minoritate, am trăit în familia mea românească, tradițională, cu bunic preot”, a declarat joi, pentru MEDIAFAX, deputatul PSD Cătălin Rădulescu.

Acesta a adăugat că homosexualitatea este „o deviație sexuală” și ca medic apreciază că reprezintă o „chestiune maladivă”, ținând să precizeze că declarațiile sale sunt politice și astfel sunt apărate de imunitate.

„E dreptul lor să se plângă unde vor. Asta e concepția mea de medic. Eu așa cred, că nu este ceva normal, asta e concepția mea și e declarație politică, toate declarațiile politice sunt supuse imunității. Este o declarație politică, este crezul meu. Eu cred că această chestiune este o deviație sexuală și trebuie tratată ca atare. Nu am spus că nu le accept drepturile, că îi tratăm ca animale, nu. Sunt oameni, au deviație sexuală, eu ca medic o consider că este o chestiune maladivă, așa consider eu, este treaba mea. Că nu le convine, că se plâng ei, e problema lor, nu am nimic cu ei. Dar nu vreau să mă condiționeze pe mine, ca majoritae și ca om normal la cap că trebuie să fie oamenii ca ei, nu. Nu poate să facă dictatura minorității, să ne impună reguli”, a precizat Rădulescu.

Asociaţia Pro Democraţia a sesizat, miercuri, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării cu privire la declarațiile deputatului Cătălin Rădulescu, prin care ar fi discriminat comunitatea LGBT, declarând că homosexualitatea este o boală ce trebuie tratată.

Potrivit unui comunicat de presă remis MEDIAFAX, Asociaţia Pro Democraţia club Braşov a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării cerând sancționarea acestei declarații, în baza art. 2 (alin 1) și art.15 din Ordonanța Guvernului 137/2015.

Deputatul PSD, Cătălin Rădulescu, a declarat, după eșecul referendumului pentru familie, că nu a acceptat niciodată căsătoria dintre doi bărbați și două femei și consideră că orientarea lor este o "aberație sexuală". Mai mult parlamentarul a afirmat că homosexualii se nasc așa, exact cum un om se naște cu o maladie.